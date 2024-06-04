مودي يفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية

وقال مودي على موقع التواصل الاجتماعي إكس بشأن ائتلافه: "وضع الشعب ثقته بالتحالف الوطني الديموقراطي للمرة الثالثة على التوالي".وأضاف "إنها واقعة استثنائية في تاريخ الهند".وحقق تحالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزا بأغلبية خلال فرز الأصوات في الانتخابات العامة، الثلاثاء، لكن الأرقام كانت أقل بكثير من الفوز الساحق المتوقع في استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.