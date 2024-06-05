هجوم بالرصاص على السفارة الامريكية في بيروت

السومرية نيوز-دوليات



افاد وسائل اعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بحدوث هجوم مسلح على السفارة الامريكية في بيروت.



وذكرت تقارير محلية أن عدة مسلحين هاجموا السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية، وقتل أحد المهاجمين بالرصاص بينما فر الباقون من مكان الحادث.



ونشرت وسائل الاعلام مقطع فيديو تابعته السومرية نيوز، يؤكد وجود اطلاق نار باتجاه السفارة الامريكية في بيروت.