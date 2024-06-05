تفاصيل رسمية عن حادثة الهجوم على السفارة الامريكية في بيروت

وقال الجيش اللبناني، في بيان نقلته وسائل اعلام لبنانية وتابعته السومرية، ان السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرضت إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية.وأضافت ان عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة ردوا على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.وفي وقت سابق، كشفت وسائل اعلام لبنانية عن تفاصيل تعرض السفارة الامريكية في منطقة عوكر بالعاصمة اللبنانية بيروت، لهجوم، حيث اشارت الى ان سيارة وصلت امام السفارة تحمل 3 مسلحين، وترجل منها شخص واطلق النار باتجاه مدخل السيارات ومدخل المشاة في السفارة، قبل ان يرد حرس السفارة باطلاق النار واصابة المسلح.