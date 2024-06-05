السعودية تدعو المسلمين إلى تحري "هلال ذي الحجة" بهذا الموعد

وذكرت المحكمة، "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا أن يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 6 يونيو 2024".وأضافت، "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".وتابعت، "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".