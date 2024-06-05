الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي

حذرت وكالات أممية، الأربعاء، من أن سكان غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان قد يواجهون "مستويات كارثية" من انعدام الأمن الغذائي بحلول تشرين الأول (أكتوبر) إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إنسانية وجهود دولية للوصول إلى المناطق المتضررة.





وتشتد أزمة الغذاء في 18 "نقطة جوع ساخنة" بحسب تقديرات الأمم المتحدة مع مستوى قلق "مرتفع جدا" بالنسبة لتشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما وسوريا واليمن.

في تقرير جديد حول "بؤر الجوع الساخنة" في العالم، أشارت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من مليون شخص، أي نصف سكان غزة معرضون لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الكارثي بحلول منتصف تموز (يوليو).وتشتد أزمة الغذاء في 18 "نقطة جوع ساخنة" بحسب تقديرات الأمم المتحدة مع مستوى قلق "مرتفع جدا" بالنسبة لتشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما وسوريا واليمن.