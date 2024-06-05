Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سباق البيت الأبيض.. الكشف عن "عقبة" على طريق بايدن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ولاية أميركية تقترب من تشريع إخصاء المدانين بهذه الجرائم

دوليات

2024-06-05 | 09:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ولاية أميركية تقترب من تشريع إخصاء المدانين بهذه الجرائم
686 مشاهدة

وافقت الهيئة التشريعية في ولاية لويزيانا الأمريكية، على تشريع يمنح القضاة سلطة الحكم بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.

ويحتاج المشروع الجديد إلى موافقة حاكم الولاية، جيف لاندري، ليصبح قانونا نافذا، لتكون لويزيانا الولاية الأولى في الولايات المتحدة التي تقر مثل هذه العقوبة، وفقا لموقع شبكة "سي بي اس نيوز".

ويحدد مشروع القانون للقضاة فرض عقوبة الإخصاء الجراحي على المدانين بجرائم جنسية محددة ذات طبيعة مشددة، مثل الاغتصاب وسفاح القربى والاعتداء الجنسي على طفل دون 13 عاما.

وفي حين أن عددا قليلا من الولايات الأميركية مثل ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس لديها بالفعل قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي، إلا أن المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات أكد عدم علمه بوجود أي ولايات أخرى تجيز للقضاة فرض الإخصاء الجراحي.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
السوشيال ميديا واعتبارها احدى اسباب كسب الرزق - حلقة ٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-05
Play
السوشيال ميديا واعتبارها احدى اسباب كسب الرزق - حلقة ٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-05
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-05
عشرين
Play
عشرين
القضاء .. جهود حفظ الاموال ومكافحة الفساد - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-04
Play
القضاء .. جهود حفظ الاموال ومكافحة الفساد - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-04
Play
العراق في دقيقة 04-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-04
Play
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع ستوديو نون 4-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-04
Play
سباق مع ستوديو نون 4-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما تفضل العمل الحكومي أو العمل الخاص؟ 4-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-04
Play
أيهما تفضل العمل الحكومي أو العمل الخاص؟ 4-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ايهما تفضل العمل الحكومي قليل او العمل الخاص 4-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-04
Play
ايهما تفضل العمل الحكومي قليل او العمل الخاص 4-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر التوزيغ الموسيقي وفقرة نصيحة الى مجتمع 4-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-04
Play
فقرة وتر التوزيغ الموسيقي وفقرة نصيحة الى مجتمع 4-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
منتسب هجر زوجاته ورجعهن - الحلقة ٧ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-03
Play
منتسب هجر زوجاته ورجعهن - الحلقة ٧ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-03
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
السوشيال ميديا واعتبارها احدى اسباب كسب الرزق - حلقة ٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-05
Play
السوشيال ميديا واعتبارها احدى اسباب كسب الرزق - حلقة ٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-05
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-05
عشرين
Play
عشرين
القضاء .. جهود حفظ الاموال ومكافحة الفساد - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-04
Play
القضاء .. جهود حفظ الاموال ومكافحة الفساد - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-04
Play
العراق في دقيقة 04-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-04
Play
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع ستوديو نون 4-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-04
Play
سباق مع ستوديو نون 4-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما تفضل العمل الحكومي أو العمل الخاص؟ 4-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-04
Play
أيهما تفضل العمل الحكومي أو العمل الخاص؟ 4-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ايهما تفضل العمل الحكومي قليل او العمل الخاص 4-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-04
Play
ايهما تفضل العمل الحكومي قليل او العمل الخاص 4-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر التوزيغ الموسيقي وفقرة نصيحة الى مجتمع 4-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-04
Play
فقرة وتر التوزيغ الموسيقي وفقرة نصيحة الى مجتمع 4-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
منتسب هجر زوجاته ورجعهن - الحلقة ٧ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-03
Play
منتسب هجر زوجاته ورجعهن - الحلقة ٧ | الموسم 9
14:30 | 2024-06-03
افضل من العام الماضي
افضل من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
الوضع مستقر كما هو
الوضع مستقر كما هو
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.