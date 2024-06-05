الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن جديدة

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت ثلاث عمليات عسكرية في البحرينِ الأحمر والعربي".وأفاد يحيى سريع بأن "عمليتين في البحر الأحمر استهدفتا السفينتين "Roza" و"Vantage Dream" التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين"، وأفاد بأن الاستهدافِ تم بعدد من الصواريخ والطائراتِ المسيرة.وذكر أن "العملية الثالثة استهدفت سفينة "Maersk Seletar" الأمريكية بعدد من الطائرات المسيّرة شرقي البحرِ العربي".وصرح بأن "عمليات الاستهداف جاءت ردا على جرائم إسرائيل بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلةِ الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".