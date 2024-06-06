دولة أوروبية تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قِبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني، بحسب رويترز.وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت إليها أيرلندا، فضلًا عن تشيلي والمكسيك.وفي الـ27 من مايو/أيار الماضي، قال ألباريس، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وعددها 26، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.وفي اليوم التالي الـ28 من الشهر ذاته، أعلنت إسبانيا إلى جانب أيرلندا والنرويج، اعترافها رسميًّا بدولة فلسطين؛ ما أثار حفيظة إسرائيل وتسبب بتوتر العلاقات مع الدول الثلاث.