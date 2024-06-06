مركز الفلك يوضح مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة حسب الدول (صورة)

الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس 06 يونيو/حزيران 2024.
رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس.
رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة على الرغم من غروب القمر… pic.twitter.com/VijxdhBvBB
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 6, 2024
الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس 06 يونيو/حزيران 2024.
رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس.
رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة على الرغم من غروب القمر… pic.twitter.com/VijxdhBvBB