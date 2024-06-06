مركز الفلك يوضح مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة حسب الدول (صورة)

اوضح مركز الفلك الدولي بحسب خريطة تظهر التباين في مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة حسب الدول، مشيرا إلى أن بعض الدول ستعلن عيد الأضحى في 17 أو 18 حزيران وأخرى ستعلنه في 16 حزيران.

وقال المركز أن "الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس 6 حزيران، مشيرا إلى أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس".



وذكر أن "رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة القمر وقربه من الأفق".



أما رؤية الهلال "ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس".



رؤية الهلال "ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر (غير موجود هذا اليوم). جميع معايير رؤية الهلال سواء التي أنتجها المسلمون أو غير المسلمين (معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث عودة) والمنشورة في دوريات عالمية محكمة تنص على أن رؤية الهلال غير ممكنة اليوم من جميع مناطق العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب".