مصر.. الحر يخفض من سرعة القطارات

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على موقع (فيسبوك) أنها اتخذت هذا القرار: "نظرا لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة".وأضافت الهيئة: "تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط ".وأكدت أن: "حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل".وتابع المنشور: "وتتقدم الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة".