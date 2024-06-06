الذكاء الاصطناعي يضع وزيرا كويتيا في السجن لسبع سنوات

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن "محكمة التمييز التي لا تقبل أحكامها الاستئناف أو الطعن، قضت بحبس المتهمين، في قضية تنفيع لإحدى الشركات بمناقصة أُسندت للشركة من دون اتباع الإجراءات القانونية".وتضمّن العقد الموقع مع الشركة، تزويدها الوزارة بنظام للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية عبر الذكاء الاصطناعي، لكن العقد لم يُنفّذ، ليدان العرو و3 آخرين بأنه مجرد واجهة للتربح على حساب المال العام.وقضت المحكمة بأحكام سجن مماثلة مع فصل من الوظيفة، لكل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، عبد العزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات السابق، عبد العزيز أسد، وتاجر خليجي شمل حكمه الإبعاد عن الكويت أيضاً بعد قضاء عقوبة السجن.ويبلغ الوزير العرو من العمر 46 عامًا، ويحمل إجازة في القانون، وكان نائبًا في مجلس الأمة الكويتي عام 2020، قبل تعيينه في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بين عامي 2021 و 2022.