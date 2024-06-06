إيران تحذر إسرائيل من توسيع القتال في المنطقة

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن قادة إيرانيين حذروا تل أبيب من فتح جبهة جديدة للحرب في لبنان، في الوقت الذي قالت به بعثة طهران لدى الأمم المتحدة إن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قد يسعى إلى تصعيد الأزمة وتوسيع جغرافية الحرب للحفاظ على قبضته على السلطة، لكن إسرائيل ستواجه بهزيمة أكبر أمام حزب الله، الذي يفتخر بقوة عسكرية متفوقة بشكل كبير مقارنة بحماس".يأتي هذا في الوقت الذي يتبادل به حزب الله وإسرائيل الهجمات الصاروخية بالتوازي مع حرب غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006.