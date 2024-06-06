رحلة مدرسية تتحول إلى فاجعة.. وفيات واصابات بالجملة لأطفال ومعلماتهم (فيديوهات)

فاجعة بوفاة 6 مدنيين (أطفال ومعلمات)، وإصابة نحو 15 آخرين أغلبهم أطفال في حصيلة غير نهائية لحادثة تدهور حافلة نقل الركاب التي تقل رحلة مدرسية في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي #إدلب، اليوم الخميس 6 حزيران، وفرقنا لا تزال تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مياه النهر بمكان… pic.twitter.com/YhEENV7nUi
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 6, 2024
فاجعة بوفاة 6 مدنيين (أطفال ومعلمات)، وإصابة نحو 15 آخرين أغلبهم أطفال في حصيلة غير نهائية لحادثة تدهور حافلة نقل الركاب التي تقل رحلة مدرسية في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي #إدلب، اليوم الخميس 6 حزيران، وفرقنا لا تزال تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مياه النهر بمكان… pic.twitter.com/YhEENV7nUi
هذه الحافلة كانت تحمل 25 طفلاً و 6 معلمات وكانوا في رحلة مدرسية في منطقة دركوش بإدلب
لكن الحافلة تدهورت وسقطت في نهر العاصي
يوجد حتى الآن 6 وفيات pic.twitter.com/FwSLyTpdQa
— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) June 6, 2024
هذه الحافلة كانت تحمل 25 طفلاً و 6 معلمات وكانوا في رحلة مدرسية في منطقة دركوش بإدلب
لكن الحافلة تدهورت وسقطت في نهر العاصي
يوجد حتى الآن 6 وفيات pic.twitter.com/FwSLyTpdQa
مازالت عمليات البحث عن بعض الاطفال الطلاب المفقودين في نهر العاصي قرب مدينة دركوش غربي ادلب جراء انقلاب الباص الذي كان يقلهم#ادلب #دركوش #حادث pic.twitter.com/Ysll7S8ZDs
— أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) June 6, 2024
مازالت عمليات البحث عن بعض الاطفال الطلاب المفقودين في نهر العاصي قرب مدينة دركوش غربي ادلب جراء انقلاب الباص الذي كان يقلهم#ادلب #دركوش #حادث pic.twitter.com/Ysll7S8ZDs