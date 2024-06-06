رحلة مدرسية تتحول إلى فاجعة.. وفيات واصابات بالجملة لأطفال ومعلماتهم (فيديوهات)

توفي 6 مدنيين، بينهم أطفال، وأصيب 15 آخرين إثر تدهور حافلة نقل ركاب تقل رحلة مدرسية في إحدى مناطق ريف محافظة إدلب شمال سوريا.

وذكر "الدفاع المدني السوري"، وهو فريق إغاثة، أن الضحايا بينهم أطفال ومعلمات، والحصيلة الموثقة ما تزال أولية. وأوضح في بيان أن الحافلة تدهورت في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي مدينة إدلب.



ونشر الفريق الإنساني تسجيلا مصورا أظهر عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها فرقه ضمن نهر العاصي وفي مكان تدهور الحافلة.

فاجعة بوفاة 6 مدنيين (أطفال ومعلمات)، وإصابة نحو 15 آخرين أغلبهم أطفال في حصيلة غير نهائية لحادثة تدهور حافلة نقل الركاب التي تقل رحلة مدرسية في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي #إدلب، اليوم الخميس 6 حزيران، وفرقنا لا تزال تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مياه النهر بمكان… pic.twitter.com/YhEENV7nUi — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 6, 2024