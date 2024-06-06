رسمياً.. السعودية تحدد اول أيام عيد الأضحى

وبذلك يكون الوقوف بعرفة يوم السبت 9 ذي الحجة الموافق 15 يونيو/حزيران، وأول أيام عيد الأضحى، الأحد.وصدر قرار دائرة الأهلة بالمحكمة العليا عن موعد دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ. ووفقا للقرار فإن يوم الجمعة 1 / 12 /1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.وفيما يلي نص بيان من المحكمة العليا: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 6 /6 /2024، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (183 / هـ) وتاريخ 29 / 11 / 1445 هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء اليوم المذكور.وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم الجمعة 1 / 12 /1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيو 2024، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.تتم الرؤية بالعين المجردة من خلال مراقبة الأفق الغربي بعد غروب الشمس، بحثًا عن هلال الشهر الجديد، وباستخدام المناظير أو التلسكوبات في حال صعوبة الرؤية بالعين المجردة.وتستخدم بعض الدول الإسلامية الحسابات الفلكية لتحديد بداية شهر ذي الحجة، وذلك في ظل صعوبة رؤية الهلال في بعض المناطق.في الدول التي تعتمد على رؤية الهلال، يتم إعلان بداية الشهر بعد ثبوت رؤية الهلال من قبل شهود عدول، وتعلنها الجهات الرسمية المختصة بذلك، وفي الدول التي تعتمد على الحسابات الفلكية يتم إعلان بداية الشهر مسبقًا بناءً على الحسابات الفلكية، دون الحاجة إلى رؤية الهلال.تحديد موعد الحج، حيث يبدأ الحجاج بالتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وكذلك تحديد موعد عيد الأضحى الذي يأتي يوم العاشر من الشهر.