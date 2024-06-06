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باكستان.. أزمة الحبوب تشعل المواجهة بين المزارعين والحكومة

دوليات

2024-06-06 | 14:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
باكستان.. أزمة الحبوب تشعل المواجهة بين المزارعين والحكومة
المصدر:
وكالات
3 مشاهدة

برزت أزمة الحبوب الغذائية في باكستان على اعتبارها ليست نتيجة لتغير المناخ، بل هي للجشع والفساد الذي يحول منطقة البنجاب من "سلة خبز" إلى منطقة فقيرة.

وخرج المزارعون إلى الشوارع للاحتجاج على انخفاض معدلات الشراء والأسعار الحكومية، ونفذت الحكومات المتعاقبة سياسات زراعية فاسدة، مما أدى إلى حصول المزارعين على عائد أقل في كل موسم زراعي.
 
وفي العام الماضي، أمرت الحكومة باستيراد القمح وسط أزمة دقيق القمح غير المسبوقة، مما أجبر الناس على الوقوف في طوابير طويلة في جميع أنحاء البلاد والاكتفاء بكمية أقل من الخبز والحلويات خلال موسم المهرجانات.
 
وذهب العديد من الأطفال إلى المدرسة دون تناول وجبة الغداء، وعاشت بعض الأسر على وجبة واحدة في اليوم. ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في مناوشات أصبحت مشهداً مألوفاً في هذه الطوابير الطويلة.
 
ويشعر المزارعون الآن بالاستياء من رفض الحكومة شراء المحصول الوفير الذي تمكنوا من إنتاجه رغم كل الصعاب، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب مشاكل أخرى طال أمدها.
 
وفي البنجاب، كما هو الحال في المقاطعات الأخرى، حلت المشاريع العقارية محل المزارع، والتي يدير معظمها الجيش.
 
وتم تحويل آلاف الأفدنة من الأراضي الخصبة إلى مخططات إسكان عالية الجودة تديرها هيئة الإسكان الدفاعي، وهي المجموعة العقارية التابعة للجيش. بالإضافة إلى ذلك، استولى الجيش على عدة آلاف من الأفدنة لزراعة الشركات، مما يهدد سبل عيش صغار المزارعين والمهمشين.
 
وسبق أن كشف تقرير تحقيق رسمي أن مجموعة قوية، بما في ذلك الوزراء الفيدراليين والمسؤولين المنتخبين وكبار موظفي الخدمة المدنية، اختلست 300 مليار روبية من خلال التهريب والإغراق والتسويق الأسود للأسمدة المستوردة من الحكومة.
 
وسلط التقرير الضوء على كيف تحول النقص الدائم في إمدادات الأسمدة والمبيدات الحشرية إلى عمل كبير وقذر، مما ترك المزارعين والمزارع في وضع مزري.
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