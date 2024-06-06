الأمم المتحدة تعلق على قصف مدرسة للأونروا في غزة: مرعب

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس، بالقصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" في غزة، معتبرا أنه "مثال مرعب جديد على الثمن الذي يدفعه المدنيون".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس.



وقال دوجاريك للصحفيين: "إنه مثال مرعب جديد على الثمن الذي يدفعه المدنيون، الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون الذين يحاولون فقط الصمود، مجبرين على النزوح وسط دوامة من الموت في كل أنحاء غزة"، مشددا على وجوب المحاسبة "على كل ما يحصل في غزة".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت أن "إسرائيل" قصفت اليوم الخميس، مدرسة تابعة لها في قطاع غزة "من دون سابق إنذار" بعدما لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.