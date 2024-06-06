السعودية تعلن وصول 1.2 مليون حاج إلى مكة

وقال الربيعة في مؤتمر صحافي، إن السلطات المختصة أطقلت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم.وأوضح أنه تم إطلاق الحملة الوطنية ‎"لا حج بلا تصريح" بقيادة الشركاء بوزارة الداخلية و‎إمارة مكة للتوعية، ومن ثم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، مما يُمكّن كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام المناسك براحة وتنظيم.واضاف أنه تم تجهيز أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام لتلطيف الأجواء وتبريدها وتشغيل قطار المشاعر في موسم حج هذا العام بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة وسيسهم قطار المشاعر في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسةكما أشار إلى أن الجهات المشرفة على أداء مناسك الحج "انتهت من أعمال تجهيز منشأة الجمرات لتتواءم مع خطط التفويج والتنظيم مدعومة بمظلات علوية مع تلطيف الهواء بالرذاذ البارد لخفض درجات الحرارة ورفع جاهزية وكفاءة السلالم المتحركة لتسهيل وصول الحجاج إلى مواقع رمي الجمرات".