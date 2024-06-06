البحرية البريطانية تعلن عن "واقعة" جنوب المخا اليمنية

وقالت الهيئة إن "السلطات تحقق في تقرير عن واقعة على بعد 27 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن".

وأعلن الحوثيون، امس الأربعاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفنا في البحرين الأحمر والعربي.

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت ثلاث عمليات عسكرية في البحرينِ الأحمر والعربي".