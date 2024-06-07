محافظ أذربيجان "يغمز" أعداء إيران وكردستان: علاقاتنا "لا تنفصم" وتتوسع

وقال معتمديان خلال اجتماع محافظي المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق الذي عقد في أربيل يوم الخميس، ونقلت وكالة مهر نيوز تفاصيله، إن "أعداء شعب إيران وإقليم كردستان العراق مستاؤون من الصداقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين"، مبينا ان "الجمهورية الاسلامية الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات الشاملة مع إقليم كردستان العراق".وأضاف إن "العلاقات بين شعب إيران، وخاصة أذربيجان الغربية، مع شعب إقليم كردستان العراق لها جذور ثقافية واجتماعية ودينية".واعتبر معتمديان ان "هذا الاجتماع من شانه ان يؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ويساهم في تسريع تطوير الترانزيت والصادرات"، مشيرا الى انه "لتحقيق هذا الهدف يجب استكمال البنية التحتية الحدودية وتشغيل المنافذ الحدودية على مدار الساعة".وأعلن محافظ أذربيجان الغربية زيادة التبادل الحدودي بين المحافظة وإقليم كردستان العراق إلى أكثر من مليار دولار بعد تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالاجتماع الاقتصادي الأول بين الجانبين.