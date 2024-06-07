بعد زيارتها للعراق وإيران.. ممثلة الأفلام الإباحية ويتني رايت في سوريا (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



نشرت ممثلة الأفلام الإباحية، الأمريكية ويتني رايت، مقطع فيديو قصيراً من سوريا من دون أي تعليق، عبر خاصية "الستوري" في حسابها في "أنستغرام".



وتناقل ناشطون سوريون صوراً من الفيديو وقالوا أنه من مدينة حمص، فيما قال آخرون أن رايت نشرت صوراً أيضاً من دمشق، من دون أن تقدم توضيحات.







وأثارت زيارة الممثلة الأمريكية موجة من التعليقات المتباينة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، إذ أعرب البعض عن استغرابهم من اختيارها "سوريا" كوجهة سياحية صيفية، بينما أبدى آخرون إعجابهم بشجاعتها ورغبتها في اكتشاف مناطق غير تقليدية تشهد أحداثًا دموية منذ عام 2011.



علماً أنها زارت إيران والعراق في شباط/فبراير الماضي، دعماً للفلسطينيين بموازاة الحرب المستمرة في غزة، ما أثار سخرية واسعة النطاق حينها.



وفي وقت سابق، تداول عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لـ الممثلة الاباحية ويتني رايت وهي تزور مناطق مقدسة في العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء، وسط تساؤل الكثيرون من العراقيين عن حقيقة الامر. كما أثارت زيارة، ويتني رايت، إلى العراق انتقادا واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، قد اصدرت في وقت سابق، أمرا ولائيا بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع أنحاء البلاد. وأثارت زيارة الممثلة الأمريكية موجة من التعليقات المتباينة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، إذ أعرب البعض عن استغرابهم من اختيارها "سوريا" كوجهة سياحية صيفية، بينما أبدى آخرون إعجابهم بشجاعتها ورغبتها في اكتشاف مناطق غير تقليدية تشهد أحداثًا دموية منذ عام 2011.علماً أنها زارت إيران والعراق في شباط/فبراير الماضي، دعماً للفلسطينيين بموازاة الحرب المستمرة في غزة، ما أثار سخرية واسعة النطاق حينها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، قد اصدرت في وقت سابق، أمرا ولائيا بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع أنحاء البلاد.

وبنظرة سريعة على حساب الممثلة الأمريكية "ويتني رايت" على إنستغرام، يظهر بوضوح أنها ليست مجرد ممثلة في صناعة الأفلام الإباحية، بل هي أيضًا شغوفة بالسفر واستكشاف الثقافات المختلفة.