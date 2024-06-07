السعودية تمنع الحجاج من استخدام "الغاز المسال".. ما القصة؟

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام بمخيمات الحجاج، ومقار الجهات الحكومية والخاصة، بالمشاعر المقدسة، وذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية للحد من أخطار الحريق.ونوهت إلى أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية عدم استخدام الغاز داخل المشاعر المقدسة، ومصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.وتسعى السلطات المختصة من خلال هذا الإجراء الروتيني الذي يتم تطبيقه كل عام، إلى تفادي وقوع حوادث مأساوية كما حصل في موسم الحج عام 1997.ففي الخامس عشر من أبريل من تلك السنة، أدی انفجار جهاز تسخين يعمل بالغاز في مخيمات الحجاج بمشعر منى، إلی اندلاع حريق هائل ومقتل 343 شخصا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.وفي ديسمبر 1975، أسفر حريق هائل نشب في مخيمات الحجاج بعد انفجار إحدى إسطوانات الغاز، عن مقتل 200 شخص.