اغلب الضحايا أطفال.. 1.6 مليون متضرر من الغذاء غير الآمن يوميا

ويسلط موضوع هذا العام الضوء على دور الممارسات والمواصفات المعمول بها في مجال سلامة الأغذية لضمان سلامة الأغذية وجودتها.ويلفت اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023 الانتباه إلى المواصفات الغذائية.ويُصاب شخص واحد من بين كل 10 أشخاص في العالم بالأمراض المنقولة بالأغذية كل عام، في حين تساعد المواصفات الغذائية على ضمان سلامة ما نتناوله من طعام.وكشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن 1.6 مليون شخص حول العالم يصابون يوميا بسبب تناول أغذية غير آمنة.وقال الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بجنيف، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، إن الأطفال دون سن الخامسة يتحملون نحو 40% من عبء الأمراض المنقولة بالغذاء.وأضاف برانكا أن المخاطر التي تهدد سلامة الأغذية لا تعترف بالحدود، وفي ظل الإمدادات الغذائية العالمية المترابطة بشكل متزايد يمكن أن تتطور المخاطر التي تشكلها الأغذية غير الآمنة بسرعة من مشكلة محلية إلى حالة طوارئ دولية.ولفت إلى أن الأزمات الإنسانية في أجزاء كثيرة من العالم تؤدى إلى انعدام الأمن الغذائي وتعريض سلامة الغذاء للخطر.وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 1.6 مليون شخص يصابون بالمرض في يوم واحد في المتوسط بسبب الأغذية غير المأمونة، كما أن 340 طفلا دون سن الخامسة يلقون حتفهم يوميا في المتوسط بسبب أمراض منقولة بالأغذية يمكن الوقاية منها.وأضافت المنظمة العالمية أن هناك 200 مرض ناجم عن الأغذية غير المأمونة من الإسهال إلى السرطانات.وكل عام، يُصاب أكثر من 600 مليون بالمرض ويلقى 420 ألفا حتفهم بسبب تناول أغذية ملوثة، في حين يمكن تلافي هذه الوفيات.وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لسلامة الأغذية عام 2018 لإذكاء الوعي بخصوص أهمية سلامة الأغذية.وتشارك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى.