إيران تكشف عن دولة خليجية "طلبت تطبيع العلاقات"

وقال مساعد مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، إن البحرين أرسلت طلبا لتطبيع علاقاتها مع إيران عبر روسيا.وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في 23 مايو، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشاكل بين الجانبين.وقال ملك البحرين أنذاك : "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".