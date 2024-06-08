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بعد وصول الحجاج للسعودية.. إليك تكلفة الحج في العراق والدول العربية

دوليات

2024-06-08 | 03:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد وصول الحجاج للسعودية.. إليك تكلفة الحج في العراق والدول العربية
المصدر:
الجزيرة.نت
4,141 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

بدأ ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم لا سيما الدول العربية بالتوافد إلى السعودية لأداء الحج في موسم 1445 هجريا، في الوقت الذي تشهد فيه المشاعر المقدسة أعمال تجهيزات استعدادات لاستقبال المزيد من الحجاج.

وأعلنت المملكة مطلع الشهر الجاري انتهاء تجهيز المخيمات وتزويدها بالاحتياجات الضرورية، في الوقت الذي تواصل فيه القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق الخطط التشغيلية.

وارتفعت أسعار رحلات الحج في العالم العربي خلال العام الجاري مع زيادة أسعار تذاكر الطيران وتراجع العديد من العملات أمام الدولار، في حين اختلفت التكاليف بين التأشيرات التي تقدمها الشركات الخاصة والحكومات، وهذه أسعار الحج في الدول العربية خلال موسم الحج الحالي:

وتتباين تكاليف الحج في بعض الدول العربية، والتي نستعرضها فيما يلي:

العراق
وتبلغ كلفة الحج في العراق للموسم الحالي ما بين (3500 إلى 5 آلاف دولار)، وسيتوجه 50% من الحجاج عبر البر، ومثلهم جوا.

وتبلغ كلفة الحج برا 3500 دولار أما عبر الجو فتبلغ الكلفة 5 آلاف دولار، وفق ما قال رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي للجزيرة.

ويبلغ عدد الحجاج العراقيين للموسم الحالي 36 ألف حاج يضاف إليهم 1500 حاج من الإداريين والأطباء والفنيين، ليصبح العدد الكلي 37 ألفا و500 حاج.

وتتراوح نسبة التضخم في العراق بين 4 و7% للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2024.

موريتانيا
قال وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه سيدى اعمر طالب إن كلفة الحج هذا العام زادت بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتبلغ كلفة الحج 280 ألف أوقية (7 آلاف دولار)، في حالة التأشيرة الحكومية، أما إذا حصل الحاج من خلال الوكالات المستقلة فستبلغ كلفته 370 ألف أوقية (9 آلاف دولار) شاملة كافة خدمات الحج.
 
وتبلغ حصة (كوتة) موريتانيا 3500 حاج، تقدم الحكومة منها 2000 تأشيرة وتنظم رحلاتها، فيما يوزع القطاع الخاص 1500 تأشيرة.

وتراجع مستوى التضخم في موريتانيا خلال أبريل/نيسان الماضي إلى 3% من 3.3% المسجلة في مارس/آذار السابق عليه، وذلك وفق الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.

الجزائر
تبلغ كلفة الحج في الجزائر هذا العام 840 ألف دينار (6248 دولارا) بما يشمل السفر والنقل والإقامة.

ويصل عدد الحجاج الجزائريين هذا العام إلى 41300 حاج وحاجة.

وانخفضت معدلات التضخم إلى 5% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 9.3% في عام 2023، وفق آخر تقرير للبنك الدولي الصادر أواخر مايو/آيار الماضي.

مصر
تبلغ كلفة الحج في حدها الأدنى في مصر في حج القرعة (حكومي) 149 ألف جنيه مصري (حوالي 3100 دولار) من دون تذكرة الطيران والتي تتراوح بين 35 ألفا و50 ألف جنيه (ما بين 745 دولارا و1000 دولار)، ويصل عدد الحجاج المصريين لهذا العام 56 ألف حاج وحاجة.

أما حج الجمعيات الأهلية (حكومي)، فيتراوح سعره بين 151 ألف جنيه و235 ألف جنيه (بين 3200 دولار و5 آلاف دولار) من دون تذكرة الطيران.

وتتراوح كلفة الحج السياحي (خاص) بين 191 ألف جنيه (4 آلاف دولار) و450 ألف جنيه (9500 دولار) حسب الفئة، ولا يوجد حد أقصى لكلفة الحج وقد تصل إلى مبالغ باهظة.

وتراجع التضخم السنوي في مصر خلال أبريل/نيسان إلى 31.8% من 33.1% في شهـر مارس/آذار.

وتشكّل كلفة الحج عبئا ماليا كبيرا على العديد من الراغبين في أداء الفريضة الخامسة في الإسلام، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الصرف، كما أن نقص العملات الصعبة يؤثر على قدرة الحجيج على تلبية احتياجاتهم أثناء الشعائر.

سوريا
وفي سوريا يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج 85 مليون ليرة (5700 دولار)، فيما يبلغ الحد الأعلى 200 مليون ليرة (13 ألفا و400 دولار)، ويبلغ متوسط الكلفة 135 مليون ليرة (10 آلاف دولار)، وفق سعر صرف المركزي إذ إن الدفع يتمّ تنظيمه حصرا من خلاله.

وحصل 17 ألفا و500 حاج على تأشيرات من أصل 50 ألف متقدّم هذا العام، وفق بيانات وزارة الأوقاف السورية.

بلغ معدّل التضخّم السنوي في أبريل/نيسان الماضي 122% وفق تصريح معاونة حاكم مصرف سوريا المركزي، مها عبد الرحمن في لقاء متلفز.

ويصعب على أغلب السوريين إتمام الفريضة الخامسة في الإسلام لعدة أسباب، وفق الجزيرة نت منها:

الكلفة المرتفعة لرحلة الحجّ والتي لا تتناسب مع الرواتب والأجور التي بلغ متوسّطها نحو 25 دولارا شهريا. فرض شركات الصرافة المسؤولة عن تقديم القطع الأجنبي للحجّاج عمولة تتراوح بين 5% و10% على المبلغ الإجمالي وهو ما يعني تكاليف مضافة على المصروفات الكلية.

المغرب
وتبلغ كلفة الحج في المغرب، وفق تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 66 ألفا و865 درهما (6 آلاف و700 دولار) وهو مبلغ غير شامل المصروفات أثناء الشعائر.

وإذا لجأ حاج لوكالات السفر فإنه سيدفع ما بين 80 ألف درهم و120 ألف درهم (8 آلاف دولار و12 ألف دولار).

ويبلغ عدد الحجاج المغاربة هذه السنة 34 ألفا، تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رحلات 22 ألفا و500 منهم، بينما تنظم الوكالات السياحية الرحلات لصالح 11 ألفا و500 حاج وحاجة.

يبلغ عدد المنظمين المرافقين للحجاج المغاربة 738 من الإداريين والعلماء والأطباء والإعلاميين، منهم 520 من المرافقين والمنظمين، بمعدل منظم لكل 47 حاجا.

وتباطأ التضخم السنوي في المغرب إلى 0.2% في أبريل/ نيسان من 0.9% في الشهر السابق، وفق ما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط الشهر الجاري.

ووفق الجزيرة نت فإن المشاكل المرتبطة بالحج تتعلق بجانبين، أولهما ارتفاع الكلفة إذ انتقل مبلغ مصاريف الحج من 50 ألف درهم (5 آلاف دولار) عام 2020 إلى 67 ألف درهم (6700 دولار) عام 2024 بالنسبة للتنظيم الرسمي، وثانيهما مشاكل تتعلق بضعف الخدمات المقدمة والتنظيم.
 
فلسطين
وفي فلسطين حددت وزارة الأوقاف رسم الحج على 4 فئات حسب الخدمة المقدمة والبعد عن الحرمين المكي والمدني (الأولى والأعلى 5986 دينارا أردنيًا (8444.5 دولارا) والفئة الرابعة والأقل سعرا 3485 دينارا (4916.3 دولارا).

ويبلغ عدد الحجاج الفلسطينيين هذا العام 5400 من الضفة الغربية فقط ولم يحصل أحد من قطاع غزة على تأشيرة للحج بسبب ظروف العدوان الإسرائلي المتواصل للشهر التاسع على التوالي.

وتتصدر الحرب في غزة العوائق أمام الحجاج الفلسطينيين هذا العام، فضلا عن ضيق أحوال الناس في الضفة الغربية، إذ يتقاضى الموظفون منذ سنوات رواتب منقوصة، كما أن شريحة العمال في إسرائيل (200 ألف عامل) لم يتوجهوا إلى أماكن عملهم منذ بدء الحرب وتحولوا إلى طابور البطالة.

بالإضافة إلى ذلك ثمة ممنوعون من السفر من جانب الاحتلال لأسباب أمنية.

قطر
وفي قطر يبلغ الحد الأدنى للحج 28 ألف ريال (7600 دولار) في حين يبلغ الحد الأقصى 53 ألف ريال (14500 دولار) وهناك الفئة العليا جدا وتبلغ كلفتها 83 ألف ريال (22500 دولار).

ويبلغ عدد المستفيدين من الحج في قطر 4400 حاج هذا العام.
تكلفة الحج في الدول العربية

السعودية
وفي السعودية البلد المضيف لشعائر الحج، يبلغ الحد الأدنى لكلفة حجاج الداخل 5274 ريالا (1574 دولارا) في حين يبلغ الحد الأقصى 6215 ريالا (1702 دولار).

وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.6% خلال أبريل/ نيسان الماضي مقارنة بشهر مارس/آذار السابق له.

وتعلن المملكة عدد الحجاج من داخل الدولة بنهاية الموسم، وفي العام الماضي بلغ عددهم 184 ألف حاج.

الكويت
وفي الكويت يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج 2700 دينار (9 آلاف دولار) في حين يبلغ الحد الأقصى 4000 دينار (13 ألف دولار).

والحصة المخصصة للكويت هي 8 آلاف حاج هذا العام.

وأظهرت بيانات حكومية كويتية، أن المعدل السنوي للتضخم بالكويت ارتفع إلى 3.17% في أبريل/ نيسان من 3.02% في مارس/آذار.

الإمارات
أما الإمارات فيبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج فيها 25 ألف درهم (6830 دولارا)، فيما يبلغ الحد الأعلى 55 ألف درهم (15 ألف دولار)، وتبلغ حصة الإمارات من عدد الحجاج هذا العام 6200 حاج.

وبلغ التضخم في الدولة 3.9% خلال أبريل/نيسان الماضي.

سلطنة عمان
يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج في سلطنة عمان 1700 ريال (4417 دولارا)، ويبلغ الحد الأقصى 2300 ريال (5976 دولارا).

وتبلغ حصة سلطنة عمان 14 ألف حاج هذا العام.

وارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.39% بنهاية أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي.

الأردن
وتبلغ كلفة الحج في الأردن هذا العام ما بين 3100 و3200 دينار أردني (4375 دولارا إلى 4516 دولارا).

وتبلغ حصة الأردن هذا العام 8 آلاف حاج وحاجة، من أصل 23 ألف مسجل للحج.

وتتمثل أبرز الصعوبات للحجاج الأردنيين في ارتفاع التكاليف بالنسبة للأردنيين، وتدني مستوى الخدمات في بعض مراحل الحج.

استعدادات
وفي إطار الاستعداد لموسم الحج، اختبرت السعودية جودة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، عن طريق مختبر المواد تحت إشراف مهندسين متخصصين وفرق فنية مؤهلة بالإضافة لأعمال معالجة وصيانة أعمدة الإنارة بواقع 4767 عمودًا وبرج إنارة بالمشاعر المقدسة وصيانة 123 جسرًا في مكة المكرمة و20 جسرًا في المشاعر المقدسة بالإضافة لاستكمال أعمال الصيانة لـ 58 نفقا منها 48 للمركبات و10 أنفاق للمشاة بإجمالي أطوال 34 ألف متر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وهيأت أمانة العاصمة المقدسة العديد من مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة حسب التوزيع الجغرافي، وتم تزويدها بالأجهزة والآليات والقوى البشرية.

وجهزت الهيئة العامة السعودية للنقل أكثر من 27 ألف حافلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتشتمل على أكثر من 3500 حافلة مخصصة لنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام عبر أكثر من 16 مسارا وأكثر من 11 موقفا ومحطة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 355 حافلة لخدمة النقل العام داخل مكة المكرمة، وكذلك أكثر من 27 حافلة داخل المدينة المنورة.
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