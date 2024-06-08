السعودية توجه رسالة للحجاج: لن نسمح لمن يحاول المساس بأمن الحج

وشدد النائب العام بقوله: لن نسمح لمن يحاول المساس بأمن الحج، أو يخرج عن أداء فريضة الحج بأي صفة كانت، فالحج هو أداء فرض من فروض الإسلام، فيجب على الحجاج أن يراعوا ذلك، كما سنعمل على حفظ حقوق الحجاج ومراقبة لمقدمي الخدمات، وستعمل النيابة العامة بحزم لكل من يحاول الإساءة أو الإنقاص أو التخاذل فيما يمس التقصير في تقديم الخدمة للحجاج.وختم حديثه: نسأل الله أن ينعم على حجاج بيت الله الحرام، بالأمن والأمان، داعياً الالتزام بتعليمات الحج، حيث سيتم تطبيق الأنظمة بشكل كامل بالتعاون مع الجهات المختصة، فلا حج بلا تصريح.يذكر أن النيابة العامة في حج هذا العام من خلال (14) دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة "شلعان الشلعان"، عن الجاهزية الكاملة للقيام بدور العدلي ضمن جهود السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن خمساً من الدوائر تغطي أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدسة كافة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدسة، إلى جانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرمة خلال فترة الحج.وأضاف أن النيابة وفرت عدداً من السيارات المجهزة للتحقيق المتنقل التابع لمركز الاتصال والعمليات النيابية والمزودة بجميع الوسائل المتطورة لتوثيق الأحداث والتحقيقات في المشاعر المقدسة.