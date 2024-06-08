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السعودية توجه رسالة للحجاج: لن نسمح لمن يحاول المساس بأمن الحج

دوليات

2024-06-08 | 05:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السعودية توجه رسالة للحجاج: لن نسمح لمن يحاول المساس بأمن الحج
المصدر:
العربية
1,832 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أكد النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب، بأن النيابة العامة ستقوم بدورها في موسم حج 1445هـ عبر ضمان الحقوق والعدالة الناجزة في قضايا الجنائية -إن وجدت- والتي سوف تنهى في وقتها.

وشدد النائب العام بقوله: لن نسمح لمن يحاول المساس بأمن الحج، أو يخرج عن أداء فريضة الحج بأي صفة كانت، فالحج هو أداء فرض من فروض الإسلام، فيجب على الحجاج أن يراعوا ذلك، كما سنعمل على حفظ حقوق الحجاج ومراقبة لمقدمي الخدمات، وستعمل النيابة العامة بحزم لكل من يحاول الإساءة أو الإنقاص أو التخاذل فيما يمس التقصير في تقديم الخدمة للحجاج.

وختم حديثه: نسأل الله أن ينعم على حجاج بيت الله الحرام، بالأمن والأمان، داعياً الالتزام بتعليمات الحج، حيث سيتم تطبيق الأنظمة بشكل كامل بالتعاون مع الجهات المختصة، فلا حج بلا تصريح.

*النيابة العامة في الحج
يذكر أن النيابة العامة في حج هذا العام من خلال (14) دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة "شلعان الشلعان"، عن الجاهزية الكاملة للقيام بدور العدلي ضمن جهود السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن خمساً من الدوائر تغطي أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدسة كافة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدسة، إلى جانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرمة خلال فترة الحج.

وأضاف أن النيابة وفرت عدداً من السيارات المجهزة للتحقيق المتنقل التابع لمركز الاتصال والعمليات النيابية والمزودة بجميع الوسائل المتطورة لتوثيق الأحداث والتحقيقات في المشاعر المقدسة.
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