جريمة بشعة.. أطلق على زوجته النار ودفنها لثلاثة أيام في المطبخ

وقالت الوسائل إن "الحادثة وقعت في عزبة توما، بدائرة مركز المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، حيث أطلق الزوج النار على زوجته بواسطة سلاح ناري، ودفنها في مطبخ شقة الزوجية 3 أيام، في محاولة لإخفاء معالم جريمته".وأضافت: "تم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على المتهم".وفي التفاصيل: "تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، بانبعاث رائحة كريهة، من داخل أحد المنازل بعزبة توما التابعة لدائرة المركز".وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، وتبين من المعاينة الأولية، إقدام رجل يبلغ من العمر 40 عاما، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، على إنهاء حياة زوجته، باستخدام سلاح ناري خرطوش، ودفنها داخل مطبخ شقة الزوجية، حيث عثر على جثتها مغطاة بطبقة من الرمال.على إثر ذلك، تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت التحريات والمعاينة إلى أن الزوجة تبلغ من العمر 36 عاما، وهي من مدينة الإسكندرية، تخلص منها زوجها لشكه في سلوكها، ودفنها داخل مطبخ المنزل.