ماكرون: فرنسا وامريكا "مصممتان على ممارسة الضغوط الضرورية" على إيران

وقال الرئيس الفرنسي إن إيران تعتمد "إستراتيجية تصعيد على كل المستويات".وأكد ماكرون متوجها إلى الصحافيين من قصر الإليزيه أنه "بالنسبة إلى إيران، نلاحظ معا استراتيجية تصعيد على كل المستويات، سواء في الهجمات غير المسبوقة على إسرائيل أو المناورات لزعزعة الاستقرار في المنطقة أو بالطبع البرنامج النووي الإيراني".وأضاف أن "بلدينا (فرنسا والولايات المتحدة) مصممان على ممارسة الضغوط الضرورية للجم هذا التوجه".