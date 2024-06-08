خلل يصيب تطبيق تليغرام

أفاد مستخدمون لتطبيق تليغرام، بحدوث خلل مساء اليوم السبت، أدى إلي بعض المشكلات في عمل التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العديد من المستخدمين اشتكوا من عمل "تليغرام" لم يتمكنوا من الاتصال وإرسال الرسائل عبر التطبيق. وتشهد مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بين مدة وأخرى حدوث خلل في دول عدة حول العالم.