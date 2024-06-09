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إيران تعلن أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية
دوليات
2024-06-09 | 08:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,919 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت وزارة الداخلية الایرانیة، في بيان لها اليوم الأحد، أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية.
وأفاد البيان بأنه وفقا للإجراءات القانونية للانتخابات الرئاسية، وبعد تلقي أسماء النواب المؤهلين، أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم.
وشملت لائحة المرشحين المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية كلا من:
1 - مسعود بزشكيان
2- مصطفى بورمحمدي
3- سعيد جليلي
4- علي رضا زاكاني
5- أمير حسين قاضي زاده هاشمي
6- محمد باقر قاليباف
وخلت القائمة من أسماء بارزة سبق لها أن أعلنت ترشحها ومن بينها علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وعبد الناصر همتي وغيرهم.
وكان 80 مرشحا قد تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.
وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 مايو 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.
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