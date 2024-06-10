من كواليس أداء مودي اليمين لولاية ثالثة.. حضور رئيس جزر المالديف

بعد فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة على التوالي، أدى اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة.

وحقق تحالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزا بأغلبية خلال فرز الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الأجواء مثيرة في حفل أداء اليمين الكبير لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، إيذانًا ببدء فترة ولايته الثالثة، وكان من بين الضيوف البارزين في هذه المناسبة رئيس جزر المالديف محمد مويزو بعد دعوة خاصة وجهتها الحكومة الهندية.

وأسفرت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية موسى زمير إلى الهند عن مد شريان حياة كبير إلى جزر المالديف تمديد فاتورة خزانة بقيمة 50 مليون دولار من خلال بنك الدولة الهندي لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 13 مايو 2024، ويأتي هذا في الوقت المناسب وتؤكد المساعدة دعم الهند الثابت لجزر المالديف في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات اقتصادية غير مسبوقة.

علاوة على ذلك، كانت بادرة احترام الهند للسيادة الديمقراطية لجزر المالديف واضحة في تسهيلها للانتقال من الموظفين العسكريين إلى الموظفين المدنيين للقيام بالعمليات الإنسانية داخل جزر المالديف بالإضافة إلى ذلك، فإن عرض الهند لتوفير التدريب لقوات الدفاع الوطني المالديفية على تشغيل طائرات دورنير هو بمثابة شهادة على عمق العلاقة الثنائية بين البلدين.

كما عبر الوزير زامير ببلاغة، فإن العلاقات التاريخية بين الهند وجزر المالديف تستمر في الازدهار، مما يؤكد التزام الهند الدائم تجاه جارتها الجزيرة.