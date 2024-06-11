البيت الأبيض: مجموعة السبع ستفرض عقوبات جديدة على روسيا

وأضاف "سنواصل رفع تكاليف الآلة العسكرية الروسية، وسنعلن هذا الأسبوع عن حزمة رائعة من العقوبات الجديدة وضوابط التصدير".وأشار كيربي أيضا إلى أن المجموعة ستعلن خطوات جديدة لاستغلال الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وقال: "سنعلن عن خطوات جديدة لتحرير قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، ولمساعدتها على التعافي من الدمار الذي سببه جيش بوتين".وأوضح المسؤول الأمريكي أن القيود ستؤثر على "المنظمات والشبكات" التي بحسب الغرب، تساعد روسيا في الحصول على ما تحتاجه للقيام بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال: "هذه الإجراءات ستجعل من الصعب على الميسرين الماليين مثلا دعم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية، وستحد أيضا من العوائد المستقبلية لقطاعات حيوية في روسيا".