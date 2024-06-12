بـ11 لغة.. السعودية تخصص روبوتا ذكيا لتقديم الفتاوى للحجاج

ووظفت رئاسة الشؤون الدينية السعودية التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، من خلال تعزيز الروبوتات الذكية لتوجيههم بكيفية أداء المناسك، وتقديم الفتوى عن الحرمين إلكترونيا.‏‏ويعمل الروبوت التوجيهي بـ11 لغة، وهي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية.‏ويحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام، من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.كما يحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت.ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية "واي فاي" وبسرعة "5 غيغا هرتز، تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.