وفاة أكثر من 41 شخصا بحريق مبنى في الكويت

وقال مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب إنه تمت السيطرة على الحريق، مشيراً إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت من الاختناق من الدخان خلال النوم، وجرى إخلاء عدد كبير من قاطني المبنى.ووفقاً لوسائل إعلام كويتية تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف موقع الحريق، وقال إنه سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي وقع فيه الحريق لحين انتهاء الأدلة الجنائية من عمليات التفتيش والتدقيق والوقوف على الأسباب الحقيقة للواقعة المروعة ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال.وتفاجأ وزير الداخلية من عدد سكان العمارة وهو 196 شخصاً بحسب ما قاله شقيق صاحب العمارة. وقال اليوسف إن "العمالة في رقبتك امام الله" ووصف ما حدث صباح اليوم الأربعاء بأنه "كارثة حقيقية"، مبيناً أن الحادثة كانت نتيجة جشع وطمع أصحاب الشركات وأصحاب البنايات.*ملاحقات واعتقالاتفي غضون ذلك بادرت الجهات الرقابية في الكويت إلى إيقاف عدد من المسؤولين عن رقابة البنايات في بلديات المدن والمناطق المحيطة بموقع الفاجعة مثل حولي والأحمدي، لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.وشدد الوزير من موقع الحريق على أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك أيضاً في ما يخص تكدس العمالة، وأمهل أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غد الخميس لإزالة أية مخالفات "و إلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، والإزالات ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار".