جريمة في لبنان.. عاملة منزلية تطعن أمّاً لـ 3 أطفال وتخنقها بشريط  كهربائي!

فاجعة مروعة استفاق عليها اللبنانيون بعد أن أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الكاميرونية على طعن صاحبة المنزل الذي تعمل لديه، المغدورة جوسلين ض. ا. والبالغة من العمر 41 عاماً وهي أمّ لثلاثة بنات.

وبعدما تلقّت المغدورة عدّة طعنات، قامت العاملة على خنقها بشريط كهربائي منهيّةً حياتها بطريقة مأساوية. وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لتحديد الخلفيات والدوافع.



وأثارت تلك الجريمة حالة من الغضب والإستنفار بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فانهالت التدوينات على كافة المنصات التي تعبّر عن حزنها الشديد، فقالت ناشطة على منصة أكس: " يالطيف تلطف على هالجريمة المروعة.. الله يكون بعون اهلها واولادها"، "الله يرحمها مساكين اطفالها والله يقهرون"، "للأسف دائما نطالب بالعقاب كعبره لغيرهم ،نتحسّر ونحزن على ما وصلنا إليه والجرائم تتواصل والخبر يمرّ كغيره".