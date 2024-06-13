"الناتو" يكشف: 300 ألف جندي من قواتنا بحالة تأهب قصوى

وقال المسؤول في "الناتو": "العروض المطروحة على الطاولة من الحلفاء تتخطى بيسر 300 ألف".وأضاف: "تلك هي القوات التي قال لنا الحلفاء إنها متاحة لكم اعتبارا من الآن وعلى هذا المستوى من الاستعداد".ويعد الضغط من أجل جعل مزيد من القوات في حال تأهب قصوى جزءا من إصلاح أوسع تم تبنيه في قمة "الناتو" العام الماضي، فيما يحاول قادة "الناتو" حاليا التأكد من أن لديهم القدرات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط إذا لزم الأمر.