اندلاع حريق على متن سفينة في خليج عدن

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية البريطانية إن السفينة أصيبت "بقذيفتين مجهولتين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها".وفقا لشركة "أمبري" الأمنية، السفينة أصيبت بصاروخ في خليج عدن، جنوب اليمن.وقالت "أمبري":"ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيدا تماما من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها"، مضيفة أن "السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين".