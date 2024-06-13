تعهد باكستاني صيني بحماية الممر الاقتصادي.. حديث عن تهديد

تعهدت باكستان والصين بحماية الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني من "المنتقدين والخصوم"، في وقت يحاول رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف طمأنة بكين على أمن الموظفين الصينيين.

والتقى شريف مع نظيره الصيني لي تشيانغ خلال زيارته الرسمية التي تستغرق خمسة أيام للصين، وأكد تشيانغ أن بكين ستوفر الأمن الكامل للموظفين الصينيين الذين يعملون في مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الذي تبلغ قيمته 65 مليار دولار أمريكي، والذي يعد جزءًا رئيسيًا من مبادرة الحزام والطريق الكبرى الآسيوية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان، إن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع أهمية جوادار كركيزة مهمة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، واتفقا على الإسراع في استكمال جميع مشاريع البنية التحتية ذات الصلة في الوقت المناسب لتحويل جوادار في مقاطعة بلوشستان إلى مدينة محور اقتصادي إقليمي.

وبحسب البيان، أعرب قادة البلدين أيضًا عن التزامهم الراسخ بحماية الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني من "المنتقدين والخصوم" وتحديث الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني في شكل تعاون معزز.

وذكرت وكالة جيو نيوز الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني ونظيره الصيني أكدا مجددًا دعمهما الثابت لبعضهما البعض في القضايا الأساسية، وأعربا عن التزامهما المستمر ودعمهما للتنمية عالية الجودة للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

وفقًا للتقارير، أكد الزعيمان أيضًا على استكمال جميع المشاريع الجارية في الوقت المناسب مع التركيز بشكل خاص على التنمية الصناعية وتحديث الزراعة والعلوم والتكنولوجيا وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة في باكستان.

وأكد شهباز شريف مجددا عزم إسلام آباد الثابت على ضمان سلامة وأمن الموظفين الصينيين والمشاريع الصينية في باكستان، لكن هل الكلمات كافية وسط موجة التشدد والغضب في المنطقة.

وكان الموظفون الصينيون الذين يعملون في مشاريع مختلفة في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني في باكستان هدفًا متكررًا للجماعات "الإرهابية" العاملة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث قُتل عدد من الموظفين الرسميين من الصين في هجمات "إرهابية" متعددة.