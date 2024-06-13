السويد تحتج لدى العراق بسبب "حكم إعدام"

وقالت وزارة الخارجية إن "السلطات العراقية أكدت أن مواطنا سويديا حُكم عليه بالإعدام وأنها تلقت أيضا معلومات تفيد بأن مواطنا آخر أو اثنين صدر عليهما الحكم نفسه".وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان: "استُدعي القائم بالأعمال العراقي على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية اليوم".وأضاف: "نُقل، في الاجتماع، احتجاج السويد على أحكام بإعدام سويديين في العراق، ومطالبة العراق بعدم تنفيذ هذه الأحكام".وقال بيلستروم إن السويد تعارض عقوبة الإعدام "دائما وفي كل مكان وبغض النظر عن الظروف".ولم تقدم وزارة الخارجية معلومات أخرى.وذكرت صحيفة أفتونبلاديت أن الرجال متهمون بالتورط في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في كانون الثاني.