الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بعمليات عسكرية

أعلن الحوثيون، مساء اليوم الخميس، تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف أن "العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية في البحر العربي استهدفت سفينة "Verbena" وقد أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها، والعملية الثانية استهدفت سفينة "Seaguardian" في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة"، موضحاً أن "العملية الثالثة استهدفت سفينة "Athina" في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة".



وأفاد المتحدث بأن العمليات نفذت بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيرة وحققت أهدافَها بنجاح، مشدداً بأن "القوات المسلحة اليمنية ماضية في توسيع العمليات وتطوير القدرات العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودفاعا عن اليمن".