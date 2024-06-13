واشنطن ترسل غواصة لخليج غوانتانامو بعد وصول سفن روسية

ووفقا للبيان الذي أصدرته القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي الخميس، فإن الغواصة "تمر عبر منطقة المسؤولية الجغرافية للقيادة الجنوبية كجزء من مهمة لضمان الأمن البحري العالمي وحماية مصالح الدفاع الوطني".وأكد الجيش الأمريكي أن "موقع الغواصة وخط سيرها كان مخططا له مسبقا".ورست المجموعة البحرية الهجومية التابعة للأسطول الروسي الشمالي في ميناء هافانا بدولة كوبا في إطار رحلة طويلة تنفذها برفقة الغواصة النووية الروسية قازان والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف".وكانت الولايات المتحدة قد حركت أسطولها البحري لمراقبة السفن الروسية وغواصة نووية قبيل بدء تدريبات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.