بدء مناسك الحج في مكة وسط إجراءات لتخفيف درجات الحرارة

السومرية نيوز- دوليات



تجمع أكثر من مليون حاج في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إيذاناً ببدء مناسك الحج للموسم الحالي، وسط درجات حرارة مرهقة اتخذت السلطات تدابير لتخفيف تأثيرها.

ويدور الحجاج الذين يرتدون ملابس الإحرام البيضاء حول الكعبة بأعداد كبيرة منذ أيام عدة.

وقد انتظر البعض لسنوات فرصة أداء المناسك، مع تخصيص التصاريح من قبل السلطات السعودية على أساس الحصص لكل دولة.

وستكون الذروة يوم غد السبت بصلاة طوال اليوم على جبل عرفات، حيث ألقى النبي خطبته الأخيرة.

وأصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمراً باستضافة ألف حاج "من أسر الشهداء والجرحى من قطاع غزة"، ليرتفع عدد الحجاج الفلسطينيين لأداء مناسك هذا العام إلى ألفي شخص.

وحذر وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، الأسبوع الماضي، من عدم التسامح مع "أي شعارات سياسية".

واجتذب الحج العام الماضي أكثر من 1,8 مليون حاج، وفقاً للأرقام الرسمية، بعدما رفعت السلطات القيود المفروضة في أعقاب جائحة كورونا.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن نحو 1,5 مليون شخص وصلوا حتى وقت متأخر من يوم الاثنين 10 حزيران.

وكما كان الحال منذ سنوات عدة، يقام التجمع هذا العام خلال فصل الصيف السعودي الحار، ويتوقع المسؤولون أن يصل متوسط الحرارة إلى 44 درجة مئوية، قد تصل إلى 48 درجة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي إلى "تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة من الأمراض المرتبطة بالحر العام الماضي أثناء الحج، بما في ذلك 10% من ضربات الشمس، وهي أخطر أشكالها".

وتشمل تدابير تخفيف الحرارة هذا العام، تغطية الطرقات التي يستخدمها المصلون بمادة بيضاء، ما يخفض درجة حرارة الأسفلت بنسبة 20%، بحسب السلطات.

يضاف إلى ذلك، المرشات المثبتة في الساحة المركزية، وتوزيع المياه والمظلات، والنصائح التي يقدمها المتطوعون الشباب، ومراكز التسوق التي لا تعد ولا تحصى والتي تسمح للحجاج بالاسترخاء بين صلاتين.

ووصلت إلى الحجاج رسالة نصية تطلب منهم "شرب الماء بانتظام لأكثر من 2 لتر يومياً" و"حمل المظلة الشمسية دائماً"، محذرة من أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى 48 درجة مئوية.