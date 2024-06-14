رجل أعمال مقيم في الصين يقر بسرقة أسرار صناعية تخص "تسلا"

السومرية نيوز – دوليات

أعلن القضاء الفيدرالي الأميركي، أن رجل أعمال كندي-ألمانيا يعيش في الصين وأوقف في الولايات المتحدة، أقر بذنبه بسرقة أسرار صناعية من إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم.

ولم يحدد القضاء الأميركي هوية الشركة، لكن وسائل إعلام في الولايات المتحدة وكندا أكدت أن الشركة المعنية هي تسلا التي يديرها الملياردير، إيلون ماسك.

وبإقراره بذنبه يتجنب، كلاوس بفلوغبيل (58 عاما)، محاكمته جنائيا لكنه يواجه عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات.

وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي لشرقي ولاية نيويورك في بيان إن بفلوغبيل الذي "يقيم في جمهورية الصين الشعبية، ويحمل الجنسيتين الكندية والألمانية، اعترف بأنه مذنب بتهمة التآمر لنقل أسرار التصنيع الخاصة بأكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة".

ومن المقرر النطق بالحكم في هذه القضية في 9 تشرين الاول المقبل.

وأكد المدعي العام الفيدرالي، بريون بيس، أن اعتراف المتهم بالذنب "يُظهر أن هذه النيابة العامة تحيل بسرعة إلى المحاكمة أولئك الذين يختلسون الملكية الفكرية لشركات أميركية وأنها تحمي الاقتصاد والأمن القومي".