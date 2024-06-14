مسودة البيان الختامي لقمة السبع.. تحذير لطهران ودعم لكييف

وقال البيان الذي اطلعت عليه رويترز: "نحث طهران على وقف التصعيد النووي والتراجع عنه ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي ليس لها مبررات مدنية ذات مصداقية".كما تعهد قادة مجموعة السبع بتوفير الدعم لأوكرانيا "طالما لزم الأمر"، حسبما جاء في مشروع البيان الختامي لقمة اتفقوا خلالها على قرض جديد لكييف بقيمة 50 مليار دولار.وجاء في مسودة بيان القمة المنعقدة في إيطاليا والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "نقف متضامنين لدعم أوكرانيا في حربها من أجل الحرية وإعادة بنائها طالما لزم الأمر".هذا وأكد قادة مجموعة السبع، مجددًا، التزامهم الراسخ بحل الدولتين، وفقًا للمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية.وفي مسودة البيان الختامي للقمة، أعلن زعماء مجموعة السبع تأييدهم الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.وتستضيف إيطاليا، منذ أمس الخميس، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت زيادة في دعم أقصى اليمين بدول مثل فرنسا وألمانيا، أعضاء المجموعة.وتركز قمة مجموعة السبع حتى غد السبت على الصراعات العالمية، لا سيما الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية وانتشار الذكاء الاصطناعي وقضايا إفريقيا، مع التركيز على قلق إيطاليا الطويل الأمد بشأن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كذلك سيتم مناقشة القضايا الدائمة مثل تغير المناخ.