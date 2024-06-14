الجيش السوداني يعلن مقتل قائد قوات الدعم السريع في معركة "الفاشر"

وأشارت وكالة رويترز إلى أن جبريل كان خاضعا لعقوبات أميركية.وجاء في بيان للجيش السوداني، أنه "أحبط هجوما للدعم السريع على مدينة الفاشر، مشيرا إلى أن الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد".وقال البيان إن "الدعم السريع شنت صباح اليوم هجوما على الفاشر، وإن القوات المسلحة والقوة المشتركة أحبطت "الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم علي يعقوب الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة".ولم يصدر تعليق بعد عن قوات الدعم السريع.