زيلينسكي عن شروط بوتين للسلام: إنها طريقة "هتلر"

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن زيلينسكي أن بوتين "يريد أن نتخلى عن قسم من أرضنا المحتلة، لكنه يريد أيضًا الأراضي غير المحتلة".وفي مقابلة مع القناة الإيطالية الإخبارية "سكاي تي جي 24"، على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، أضاف أن "هذه الرسائل الأكاذيب هي بمثابة إنذارات.. هتلر قام بالأمر نفسه حين قال: أعطوني جزءًا من تشيكوسلوفاكيا وسنبقى حيث نحن.. لكن لا، إنها أكاذيب".