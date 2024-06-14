السعودية تشدد: لن نسمح بأي هتافات غوغائية في الحج

التحذير الذي أطلقته المملكة جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب خلال مؤتمر صحفي لموسم حج 2024 مساء اليوم الجمعة.وقال الشلهوب :"تؤكد المملكة أنها لن تسمح بأي مساع لتحويل المشاعر المقدسة في الحج إلى ساحة للهتافات الغوغائية البعيدة كل البعد عن مقاصد الشريعة وقداسة المناسبة وروحانية العبادة أو محاولة التأثير في أمن الحجيج بأي شكل كان"، مشدداً على أن المملكة "ستتعامل بقوة وحزم مع كل من يخالف ذلك".وبين أن "أمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر للجهات الأمنية العاملة في الحج، لا تهاون فيها، وستتعامل الجهات الأمنية مع كل من يحاول العبث بأمن الحج تحت أي ذريعة أو شعار كائن من كان".وبين أنه "تم اليوم 8 ذو الحجة تنفيذ المرحلة الأولى من خطط نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة"، لافتا إلى "اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدا للتصعيد منها للوقوف بعرفات ( غدا السبت)".واشار إلى أنه "تم ضبط 160 حملة وهمية حتى اليوم وتم إعادة 135 ألف مركبة و250 شخصا من غير المقيمين، وإخراج وإعادة نحو 256 ألف شخص لم يحملوا تأشيرة حج ".