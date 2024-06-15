التطرق للشعارات السياسية وفلسطين.. أبرز ما جاء في خطبة يوم عرفة بالسعودية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بين الماضي والحاضر.. تاريخ ارقام السيارات في العراق وارتباطها بالتغيرات السياسية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

التطرق للشعارات السياسية وفلسطين.. أبرز ما جاء في خطبة يوم عرفة بالسعودية

دوليات

2024-06-15 | 07:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التطرق للشعارات السياسية وفلسطين.. أبرز ما جاء في خطبة يوم عرفة بالسعودية
المصدر:
سكاي نيوز
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

ألقى خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي خطبة عرفات والتي قال فيها إن من تقوى الله الواجبة أن يفرد العبد ربه بالعبادة فلا يصرف شيئًا من العبادة لغيره سبحانه.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، إلى مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا.

وأضاف الشيخ ماهر المعيقلي: "إنكم في عرفة في موقف عظيم يباهي الله بكم ملائكته، فهذا موطن شريف وزمان فاضل تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات".

وتابع: "الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة لله، وليس مكانا للشعارات السياسية ولا التحزبات؛ مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل أداء الحجاج لمناسكهم وشعائرهم بأمن وطمأنينة".

وشدد الشيخ المعيقلي على أنه: "على كل مؤمن أن يسعى إلى المحافظة على الضروريات الخمس؛ مما يؤدي إلى سلامة الخلق واستقرار الحياة وانتشار الأمن وتمكن الناس من تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية، وعليه أن يتعاون مع غيره في ذلك تقربًا لله، وطلبًا لثوابه في الآخرة... وعلى كل مسلم عدم تمكين العابثين من محاولة التأثير في مقاصد الشرع في المحافظة على هذه الضروريات".

وجاء في الخطبة: "الشارع الحكيم أكد وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على العناية بها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، بل اعتبر الشرع أن التعدي عليها جريمة تكون سببًا للعقوبة".
 
وبينت أن: "الشريعة جاءت بكل ما تزدهر به الحياة، وتحصل به التنمية، ومنعت من الإضرار بالآخرين، أو إلحاق الأذى بهم، وأمرت بالعدل والأخلاق الفاضلة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وصدق الحديث، وحفظ الحقوق مع إيصالها لأهلها، وأداء الأمانات، والوفاء بالعقود والعهود والسمع والطاعة لأصحاب الولاية".

كما أكد على أنه: "من المنطلقات الواضحة جاءت الشريعة المباركة بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد أو تقليلها، وقررت أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما جاءت بتحصيل أعلى المصالح ولو بتفويــــــت أدناهـــــا، وبارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما".
 
وأضاف: ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكا للدماء وإفسادًا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه.

ومنذ صباح السبت توجه الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

من جهتها، حذرت وزارة الصحة الحجاج من "أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، التي تصل إلى درجات حرارة مرتفعة".

ونبهت الوزارة الحجاج من أن "التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يشكل خطرا كبيرا على صحتهم"، مشيرة إلى أن "موسم الحج هذا العام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج".

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في المشاعر المقدسة عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات، حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٥ الى ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٥ الى ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-15
Biotic
Play
Biotic
ما هي اسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-14
Play
ما هي اسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-14
فن نيوز
Play
فن نيوز
لقاء حصري مع لطيفة - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-14
Play
لقاء حصري مع لطيفة - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-14
Play
العراق في دقيقة 14-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-14
Play
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-14
عشرين
Play
عشرين
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Play
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Play
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Morning Live
Play
Morning Live
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
Play
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
Play
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
بعد التحري
Play
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
Play
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٥ الى ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٥ الى ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-15
Biotic
Play
Biotic
ما هي اسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-14
Play
ما هي اسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-14
فن نيوز
Play
فن نيوز
لقاء حصري مع لطيفة - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-14
Play
لقاء حصري مع لطيفة - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-14
Play
العراق في دقيقة 14-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-14
Play
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-14
عشرين
Play
عشرين
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Play
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Play
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Morning Live
Play
Morning Live
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
Play
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
Play
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
بعد التحري
Play
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
Play
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.