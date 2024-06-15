"انتخابات الرئاسة".. تفاصيل المناظرة الأولى بين بايدن وترامب

وتجرى المناظرة بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب-شرق)، في موعد أبكر بكثير من المعتاد.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أشارت في أيار الماضي، إلى أن المناظرة ستتم من دون جمهور وهو ما يفضله بايدن.وذكرت أن فريقي حملة المرشحين وافقا على مجموعة من الترتيبات الأخرى، تتضمن استخدام منصتين متطابقتين وميكروفونين قابلين لكتم الصوت.وأوضحت الشبكة أنه "سيتم كتم صوت الميكروفونين طوال مدة المناظرة، إلا للمرشح عندما يحين دوره في التحدث"، مضيفة أن المقدمين، جاك تابر ودانا باش، "سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان حصول مناقشة حضارية".والمناظرة التي ستستغرق 90 دقيقة ستتوقف مرتين لبث إعلانات تجارية ولن يتمكن المرشحان من التواصل مع فريقيهما خلال هاتين الفترتين.كما سيتم حظر الملاحظات المكتوبة مسبقا في موقع التصوير، ولكن "سيتم منح المرشحين قلما وأوراقا وزجاجة ماء".ووافق بايدن وترامب على إجراء مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، الأولى في 27 حزيران والثانية في 10 أيلول، وتجري المناظرة الثانية على قناة "أيه بي سي".