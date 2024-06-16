المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير

وقدرت وكالة "نوفوستي" أعداد المصلين بحوالي 60-70 ألف مصلّ في الجامع.وقال رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا رافيل غينوتين في خطبة العيد: "هناك العديد من الأطراف تتعمد زعزعة قضية المهاجرين بناء على نوايا خبيثة من خلال التلاعب بوعي مواطنينا، إنهم يحفرون شعوبا مختلفة في بلدنا، ويثيرون الخلاف والعداء، ولن أتفاجأ إذا اتضح بعد سنوات أن إحدى الخدمات الخاصة الأجنبية التي تفهم تماما أن الطريقة الوحيدة لتدمير بلدنا هي إضعافها من الداخل تقف وراء كل ذلك".وأضاف أنه في تاريخ المواجهات مع أي عدو خارجي، لم تعرف روسيا الهزيمة أبدا.وأشار غينوتين أيضا إلى أن سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتتبع بوضوح "الخط المتمثل في ترسيخ روسيا كقوة أوراسية والإسلام جزء من الثقافة الروسية".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى مساهمة المنظمات الإسلامية الروسية في وحدة الروس، وتطوير الحوار بين الأعراق والأديان.