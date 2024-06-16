دواعش يحتجزون رهينتين في سجن بروسيا

وأفادت إدارة السجون في بيان بأن "الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال رقم 1.. في منطقة روستوف احتجزوا حارسين رهينتين".وأضافت: "المؤسسة تعمل كالمعتاد، والوضع تحت السيطرة"، مبرزة أن جهات إنفاذ القانون طُلب منها التوجه إلى الموقع.كما ذكرت وكالة إنترفاكس، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الرجال الذين احتجزوا رهينتين طالبوا بسيارة وفتح الطريق للخروج.من جهتها، كشفت قناة "بازا" على تيليغرام، التي لديها مصادر في سلطات إنفاذ القانون الروسية، أن 5 رجال أخذوا رهينتين في مركز سجني.وقالت الوكالات الروسية إن حركة المرور على الطرق حول المركز كانت محدودة.